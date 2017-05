Lekker Lennisheuvel, tongstrelend…

LINDA VAN DE WIEL

Een explosie van natuurlijke, smaakvolle en veelal biologische producten, zo kan 'Lekker Lennisheuvel' prima omschreven worden. Vandaag vond de tweede editie van het gezellige culinaire evenement plaats op een prachtige locatie: natuurpark Boscheind.

Ingrid van Veen van Soep d'Ing is samen met de twee ondernemers van La Casa dei Cicchetti en Rianne Doornekamp van theetuin 't Bakhuys initiatiefnemer van de festiviteit. ,,Ik ben tevreden over de opzet: het evenement is wat grootser opgezet en we maken beter gebruik van de ruimte. Vorig jaar hebben zich dertien ondernemers gepresenteerd. Dit jaar zijn dat er achttien. Ik ben benieuwd wat de volgende editie brengt…"

Tijdens de zonnige middag werden door verschillende lokale ondernemers evenals ondernemers uit de regio allerlei lekkernijen aangeboden. Zo presenteerde 'De Proosterij' zich. Eigenaar Patrick Melis legde uit: ,,Ik ben begonnen met een starterpakket en ben bier gaan brouwen. Dit was niet lekker en ik ben toen bestaande recepten gaan maken en hebben deze verfijnd om ze zo naar mijn wensen te brouwen. Inmiddels brouw ik mijn eigen bier en geef ik workshops."

Bezoekster Marijke van Nistelrooij proefde één van de door Melis gebrouwen biertjes en liet het haar goed smaken. Ze genoot ook van de middag. ,,Vorig jaar, toen het erg slecht weer was, ben ik ook geweest. Ik vind het een leuk opgezet evenement op een prachtige locatie."

De kracht van het evenement zit hem, naast de mooie plek waar het plaatsheeft, in de vele verschillende hapjes die de ondernemers voor één euro aanbieden. Ook wordt er geen entree gevraagd. ,,Op deze manier is de middag voor een ieder toegankelijk en kunnen er tegen een zacht prijsje allerlei lekkernijen geproefd worden. Wij als ondernemers kunnen ons op deze manier dan weer presenteren, aldus een enthousiaste Ingrid van Veen."

