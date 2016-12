Lekkage zorginstelling Liduina

De Boxtelse brandweer ontving in de nacht van maandag op dinsdag een automatische brandmelding van zorginstelling Liduina aan het Liduinahof. Niet veel later werd groot alarm geslagen vanwege een binnenbrand op dat adres. Onder meer de Liempdse brandweer en een ploeg uit 's-Hertogenbosch werden opgeroepen.

Uiteindelijk bleek een warmwaterleiding te zijn gesprongen en van een brandmelding geen sprake. In samenwerking met de technische dienst heeft de brandweer het lek provisorisch gedicht. De brandweer was met twee blusvoertuigen ter plaatse. De overige gealarmeerde eenheden werden door de meldkamer tegengehouden. Hoe groot de schade is door het vrijgekomen water is niet niet bekend. De brandweer droeg zijn taken over aan de technische dienst waarna de ploeg terugkeerde naar de kazerne. (Foto: Sander van Gils).