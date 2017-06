De vierdejaars leerlingen Mijke Peeters en Ilse van den Boogaard van het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel hebben een team gevormd dat gaat meedoen aan de Samenloop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding in Best. Beide scholieren vormden het team na een succesvolle deelname aan de Liempdse editie van Samenloop voor Hoop.