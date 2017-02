Lantaarnpalen N618 blijven behouden

Op de foto: De kruising richting Gemonde en Liempde krijgt verhoogde middengeleiders, voor een veiliger scheiding van doorgaand en afslaand verkeer. (Foto: Peter de Koning)

Om lichtvervuiling en energieverbruik terug te dringen, besloot de provincie Noord-Brabant een groot aantal lantaarnpalen langs de provinciale weg N618 tussen Boxtel en Schijndel te schrappen. Het plan, dat vorige week tijdens de inloopavond over de werkzaamheden aan de N618 in restaurant De Nachtegaal werd gepresenteerd, zorgde voor protest bij omwonenden, het college van B. en W van de gemeente Boxtel en oppositiepartij Balans. Inmiddels heeft de provincie laten weten de openbare verlichting langs de provinciale weg te handhaven.

Tussen rotonde Oosteind nabij het viaduct Peters Hoek en de grens van Boxtel en Schijndel staan nu 41 lichtmasten op een traject van 3,4 kilometer. In de onderhoudsplannen van de gemeente bleven vier lichtmasten over: twee bij de kruising met afslagen naar Gemonde en Liempde en twee bij de kruising ter hoogste van de Geelderseweg en de Gasthuiskamp. Volgens projectmanager Theo Koekkoek van de provincie Noord-Brabant is het beleid om lichtvervuiling én energieverbruik terug te dringen. Naar aanleiding van opmerkingen van bezorgde buurtbewoners vertelt hij: ,, We voeren overleg met Boxtel en Meierijstad (de fusiegemeente waartoe Schijndel sinds 1 januari behoort - red.) omdat niet de provincie beheerder is van de lichtmasten maar de gemeenten. In gezamenlijk overleg bepalen we wat er met de lichtmasten gebeurt."

Wethouder Van Wanrooij van de gemeente Boxtel bevestigt dat: ,,Bij het maken van de plannen is de provincie te voortvarend te werk gegaan. Voor de duidelijkheid: de lantaarnpalen zijn eigendom van de gemeente en als onze inwoners ze graag willen behouden, is dat voor mij een zwaarwegend argument. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd." Inmiddels blijkt dat de openbare verlichting blijft staan.

