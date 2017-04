Langspier klaar voor de zomer

Als de meivakantie in de laatste week van april van start gaat, opent ook recreatiepark De Langspier in Boxtel de poorten. In aanloop daar naartoe start exploitant John Brusselers vanaf komende week met de verkoop van seizoensabonnementen. ,,De maand mei bepaalt of het een goed of een slecht seizoen wordt..."

Voor een écht succesvol seizoen moet Brusselers ver terug in zijn geheugen. ,,De laatste perfecte zomers beleefden we in 2006 en 2003. Tja, dat is al weer even geleden hè?" Maar wie denkt dat de uitbater van het Boxtelse recreatiepark somber gestemd is, heeft het mis. ,,Nee hoor. Dit is gewoon heel leuk werk om te doen. Het publiek dat hier komt, heeft altijd goede zin en dan word je zelf ook vrolijk."

Pas na een goede zomer heeft Brusselers gelegenheid om te investeren in nieuwe attracties of groot onderhoud: ,,De laatste jaren bleef het vooral bij de dagelijkse werkzaamheden om alles netjes te houden. Dat lukt prima, maar gelukkig kan ik nu toch iets extra's toevoegen: een Obstacle Run. Rondom de zwemplas hebben we diverse hindernissen geplaatst. Onder meer zogeheten Monkey-bars en klimnetten, maar ook kunnen mensen tijgeren door de modder. Kortom, échte uitdagingen voor sportieve mensen. Meestal wordt zo'n parkoers eenmalig opgebouwd, maar hier is de baan het hele seizoen beschikbaar. Tweede Paasdag, maandag 17 april wordt-ie geopend."

Nergens anders in de regio is zo'n permanente Obstacle Run nog te vinden, stelt Brusselers. ,,Wie er gebruik van maakt, combineert fitness met hardlopen. Ik ga ook sportclubs uitnodigen om hier trainingen te houden."

Ondertussen is de exploitant druk met de voorbereidingen op het nieuwe zwemseizoen: ,,Volgende week komen de strandbedjes terug en kort daarna gaan de zwemlijnen weer het water in." De verkoop van de seizoensabonnementen die zaterdag start, gebeurt op een iets andere manier dan voorheen. Mensen kunnen hun zwempas voortaan ook op hun mobiele telefoon zetten. ,,Maar wie wil kan natuurlijk ook een printje meenemen of een traditionele zwempas tonen." Abonnementen zijn te bestellen via www.delangspier.nl. (Foto: Peter de Koning).