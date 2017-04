LandaGucha keert terug naar Velder

Op de foto: Impressie van de eerste editite van muziekfestival LandaGucha op landgoed Velder in 2016. (Foto: Par-T)

Het creatieve festival LandaGucha keert dit jaar terug naar landgoed Velder in Liempde. Zaterdag 22 juli klinken eclectic, house & techno, hiphop en guilty pleasures op vier podia. De kaartverkoop ging deze week van start.

Na een gezellige, sfeervolle, verfrissende en succesvolle eerste editie kon een vervolg van LandaGucha Festival niet uitblijven, melden de organisatoren. ,,De basis van LandaGucha is de samenwerking tussen de tofste concepten uit het Brabantse nachtleven. Met deze partijen presenteren wij ook dit jaar weer een vernieuwend muzikaal programma binnen de festivalscene. Deze mooie samenwerkingen vormen de bouwstenen van het nog jonge project van Par-T & Puinhoop Kollektiv."

Inmiddels zijn ook de eerste namen bekendgemaakt van artiesten die zullen optreden. Op het eclectische podium verschijnen nationale én internationale deejays en muzikanten: We are GTA (VS), Jonna Fraser, LNY TNZ, Kraantje Pappie, JOYRYDE (Canada), Freddy Moreira, Bizzey, Rugged, Daisy's DJ Team en Joshua J. Medeorganisator Puinhoop Kollektiv treedt er ook zelf op.

LandaGucha Festival kondigt vanaf nu iedere week de programmering van een stage aan. Ook wordt binnenkort meer duidelijk over de creatieve invulling van het festival. Toegangskaarten zijn hier te koop en kosten in de voorverkoop (tot 1 juli) 24,50 euro. Wie daarna een ticket boekt, betaalt vijf euro meer. Voor vijf euro is ook een plek op de festivalcamping (geopend van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juli) te boeken.