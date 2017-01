Lampionoptocht Liempde afgelast

De Liempdse lampionoptocht Liemt-Al-Licht, die zaterdag 7 januari vanaf 17.00 uur door het dorp zou trekken, gaat niet door. Dat heeft de organisatie zaterdagochtend laten weten. Vanwege sneeuw en ijzel acht Algemeen Belang Liempde het niet verantwoord om kinderen en hun ouders over de deels opgebroken straten van het dorp te laten lopen.

Tijdens Liemt-Al-Licht ontmoeten kinderen Woutertje Kaboutertje. Na overleg tussen de Algemeen Belang Liempde en aannemingsbedrijf Jan van den Boomen BV werd onlangs besloten het evenement toch door te laten gaan, ondanks de werkzaamheden in Liempde. Vanwege de winterse weersomstandigheden is het evenement nu alsnog geannuleerd. Volgens initiatiefnemer Gerard Schalkx is het de eerste keer dat Liemt-Al-Licht wordt afgelast.

Dorpskabouter Wouter zou voor de zeventiende keer zijn opwachting maken in Liempde. Aanvankelijk kwam hij op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar om te kijken hoe het met de laatste Liempdenaartjes was. Zij waren in 1995, het laatste zelfstandige jaar van de gemeente Liempde, geboren en dus nog als Liempdenaren ingeschreven.

Inmiddels staat het evenement al vele jaren vast op de kalender. (Foto: Albert Stolwijk, 2016).