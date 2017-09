Lambertusschool is nu kindcentrum

Op de foto: Bewonderend namen leerlingen en hun ouders maandagochtend een kijkje in de deels verbouwde Sint-Lambertusschool. Een frisse start van het nieuwe schooljaar... (Foto: Gerard Schalkx).

Een jaar geleden werd besloten dat de buitenschoolse opvang van dorpshuis De Kei naar de Sint-Lambertusschool zou verhuizen. Daar waren echter nog wel wat aanpassingen in het schoolgebouw voor nodig. Daar is een deel van de zomervakantie voor uitgetrokken.

Zo is de ontvangsthal compleet verbouwd. De glazen pui in de hal is verwijderd, er is een keukenblok gerealiseerd en de hele hal heeft een frisse groene kleur gekregen. Een aangrenzend lokaal wordt vanaf dit schooljaar gebruikt voor de peuters en de buitenschoolse opvang. ,,We zijn er ontzettend blij mee", glunderde directeur Linsey van Gansewinkel. ,,We mogen ons nu een volledig kindcentrum noemen. Je kunt veel gemakkelijker samenwerken als alle onderdelen onder een dak zitten. "