Laatste stemdag voor De Ploegadoers

Op de foto: De Ploegadoers, in 1984 door Gerard Schalkx gefotografeerd op het Duits Lijntje in Liempde. Staand van links naar rechts Piet Grilis, Ger van Aalst en Martien Grilis. Zittend van links naar rechts Hans van Laarhoven, Jos Vervoort en Ad Braken. Op de voorgrond ligt Johan Schoenmakers. (Foto: Gerard Schalkx).

Het kan nog: stemmen op de klassieker 'Dè is de kunst' van de Liempdse volksmuziekgroep De Ploegadoers. Met man en macht probeert Liempde het lied in de Top 2000 van NPO Radio 2 te krijgen. Vrijdag 2 december is de laatste stemdag...

Liempde is al twee weken in de ban van de Top 2000. Dankzij een gierende campagne zijn de dorpelingen erin geslaagd de Stembus van het bekendste radioprogramma van Nederland naar Liempde te halen.

Spontaan werd de actie gelanceerd om het lied 'Dè is de kunst' in de Top 2000 te krijgen. Het nummer werd in 1981 door de bekende Liempdse volksmuziekgroep op de plaat gezet. Liempde zal flink moeten stemmen; naar verwachting zijn minstens 50.000 stemmen nodig om de Top 2000 te bereiken. Maar Liempde heeft al vaker laten ziens dat niets onmogelijk is...

De campagne wordt breed ondersteund, onder meer door de gemeente Boxtel. Burgemeester Mark Buijs gaf zelfs een stemadvies.Daarnaast is er steun vanuit Liempdse organisaties, zoals Gastvrij Liempde en SPPiLL en verleent stichting BoeL medewerking.