Laatste centen voor documentaire Herenboeren binnen

Op de foto: Familie Van den Braak op het terrein van Herenboeren Wilhelminapark.

Filmmakers Christa Hiddinga en Fleur Born hebben het volledige bedrag bij elkaar voor hun documentaire Back to Basics over Herenboeren Wilhelminapark. ,,Geweldig dat er zoveel mensen zijn die in ons project geloven", aldus Hiddinga. Op 18 juni is de film te zien tijdens CampusDocfestival en rond die periode ook in de digitale krant van Brabants Centrum.

Woensdag 26 april had het tweetal al meer dan 80 procent binnen, waardoor het nagenoeg zeker was dat crowdfundplatform Cinecrowd een bedrag zou uitkeren. Er bestond echter nog een kleine onzekerheid: Cinecrowd biedt donateurs de gelegenheid om hun bijdrage in te trekken als een crowdfunding eindigt tussen de 80 en 100 procent. Aan die onzekerheid kwam een uur voor het sluiten van de deadline voor de crowdfunding een einde. Hiddinga: ,,We zijn echt heel erg blij hiermee. En we gaan er iets heel moois van maken."

Ook collega Born kan haar geluk niet op. ,,We zaten zo lang vast op bijna tweeduizend euro en er kwam eigenlijk niets meer bij. Er valt een enorme last van mijn schouders en ik kan niet wachten om de film helemaal af te maken."