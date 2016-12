Kwekpoel on Ice in Boxtel

Op de foto: Schaatsbaan Boxtel on Ice is woensdag 4 januari het decor van Kwekpoel on Ice, een muzikaal en vermakelijk jeugdfestijn dat wordt georganiseerd door De Knokkers. (Foto: Peter de Koning).

Zin in een feestje? Zet dan op woensdag 4 januari een groot kruis in je agenda. De carnavalsspecialisten van De Knokkers nemen die dag 's middags én 's avonds bezit van Boxtel on Ice en gaan de ijsbaan inrichten als... De Kwekpoel. Tijd dus voor een winters voorproefje van het openbaar jeugdcarnaval, compleet met spelletjes, disco en natuurlijk lekkere hapjes en drankjes.

De Knokkers maken zich enthousiast op voor de viering van carnaval, dat dit jaar gehouden wordt van 25 tot en met 28 februari. ,,Boxtel on Ice is een geweldige buitenkans om de kinderen van Boxtel in de kerstvakantie al een heerlijke feestmiddag of -avond te bezorgen", zegt Inge van Kessel. ,,De festiviteiten op de ijsbaan in Boxtel zullen hetzelfde karakter hebben en zijn dus 'the place to be' op 4 januari", zegt Van Kessel. Ze vertelt dat het middagprogramma (14.00-17.00 uur) vooral bedoeld is voor jongere kinderen, zeg maar de onderbouw van de basisscholen. Naast schaatsen en muziek is er natuurlijk ruimte voor oud-Hollandse spelen. Het avondprogramma (19.00-22.00 uur) is voor oudere kinderen en tieners, die tijdens carnaval ook vaak 's avonds in De Kwekpoel te vinden zijn.

Deelname aan Kwekpoel on Ice is mogelijk voor kinderen die in het bezit zijn van een dagkaart of een passe-partout voor Boxtel on Ice.