Kwekpoel klaar voor invasie Donseendjes

Op de foto: Sporthal De Dommel werd vrijdagmiddag omgebouwd tot Kwekpoel. De zaal biedt vier dagen onderdak aan het Boxtels kindercarnaval. (Foto: Marc Cleutjens).

De Kwekpoel is al sinds jaar en dag de thuisbasis van het Boxtels jeugdcarnaval. Donseendjes van alle leeftijden weten de weg naar het feestpaleis in sporthal De Dommel aan de Van der Voortweg te vinden. Toegangskaartjes zijn elke dag aan de zaal te koop; de meeste donseendjes beschikken al over een partypas.

De Kwekpoel is donderdag en vrijdag ingericht door een vrijwilligersploeg van De Knokkers. Die kreeg vrijdagmiddag hulp van burgemeester Mark Buijs, die enkele uurtjes meehielp om de feestzaal in gereedheid te brengen voor het carnaval. De Kwekpoel bood vrijdagavond al het decor aan het Pleinfeest, waarmee het carnaval in Eendengat altijd van start gaat.

De Kwekpoel biedt van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 februari vertier voor kinderen en jongeren. De muziek wordt verzorgd door de deejays van discotheek KEK. 's Middags zijn er leuke spelletjes zoals Just Dance en kunnen jonge kinderen zich vermaken in de peuterhoek. Ook wordt een wedstrijd gehouden die de beste vader en moeder van Eendengat zal opleveren. Maandag 27 februari is er voor deze doelgroep vanaf 11.00 uur het traditionele Donseendjesfeest (foto). Hier voeren de leden van De Knokkers een ludiek toneelstuk op. Dit jaar gaat het verhaal over kabouters en trollen.

Kinderen die 's avonds naar de Kwekpoel komen, kunnen eveneens genieten van disco KEK en meedoen aan spelletjes, zoals het befaamde Boerenspel op zondagavond. Op zaterdag- en zondagavond wordt bovendien de Scholenbattle gehouden, op maandagavond kunnen kinderen limbodansen. Op dinsdag is het tijd voor de langste polonaise van Eendengat.

De afsluiting van carnaval vindt steevast plaats op dinsdag om 17.00 uur. Dit jaar zullen jeugdprins Stef en jeugdprinses Nina de eend in brand steken en daarmee carnaval uitluiden. De brandweer houdt zoals elk jaar een oogje in het zeil.

Alle informatie over de Kwekpoel staat op www.kwekpoel.nl.