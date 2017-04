Kunstlicht99 presenteert 'Robuust & Teder'

In galerie Le Garage van de Boxtelse kunstenaarsvereniging Kunstlicht99 aan de Prins Hendrikstraat (foto) is vanaf vrijdag 7 april de tentoonstelling Robuust en Teder te zien. Marten Groen en Tilly Brooker laten er tot Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni respectievelijk beelden en schilderijen zien.

'Tegen de wind in', 'The Night Owl' en 'Wait' zijn titels van de objecten die Groen met zijn atelier Greenartbox exposeert in Le Garage. Groen is onder meer bekend van zijn beelden van cortenstaal in de openbare ruimte. Brooker laat onder meer haar drieluik 'De rode draad' zien. Onder het thema 'Thee' werpt ze een Japans licht op de kunst van het theedrinken. Bezoekers worden uitgenodigd een kopje mee te drinken.

De expositie Robuust en Teder is vanaf 7 april elke vrijdag en zaterdag te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur. Galerie Le Garage is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 43. ,,Bezoekers treffen er altijd de kunstenaars van de geëxposeerde werken of leden van Kunstlicht99. Zij geven uitleg over hun werkwijze en bedoelingen.

Belangstellenden zijn welkom om mee te praten over eeuwige en actuele kunst", zegt voorzitter Frans Schweigmann van de kunstenaarsvereniging. 'Robuust en Teder' is de eerste van meerdere exposities in 2017. Steeds stellen twee kunstenaars hun werken tentoon; één lid van Kunstlicht99 en één externe kunstenaar.

De feestelijke opening van 'Robuust en Teder' wordt vrijdag 7 april om 15.00 uur verricht door burgemeester Mark Buijs.