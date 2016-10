Kunstlicht99 opent galerie in Le Garage

Op de foto: Het voormalige autobedrijf aan de Prins Hendrikstraat is door Kunstlicht99 omgevormd tot galerie Le Garage. (Foto: Huub Thorissen).

De leden van kunstenaarsvereniging Kunstlicht99 hebben in hun onderkomen aan de Prins Hendrikstraat in Boxtel een eigen galerie ingericht: Le Garage. De plek waar kunstenaars eigen werk exposeren, zal voortaan iedere week op vaste tijden toegankelijk zijn voor het publiek.

In Le Garage – een knipoog naar de vroegere functie van het gebouw – gaat Kunstlicht99 wisseltentoonstellingen houden. Het doel van de vereniging is de beeldende kunst stimuleren en de belangen van de kunst in Boxtel te behartigen. Op die manier wil Kunstlicht99 het kunstklimaat bevorderen. ,,Deze aan de kunstacademies opgeleide professionals willen serieuze amateurs en belangstellenden van advies dienen zowel voor de verbetering van hun techniek en werkwijze als het bespreken van hun ontwikkeling, het verdiepen en rijper maken van hun werk", legt bestuurslid Huub Thorissen uit.

Galerie Le Garage is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 43 in Boxtel, de plek waar tot enkele jaren geleden een autobedrijf was gehuisvest. De galerie is iedere vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur open. Meer weten? Mail naar Huub Thorissen, huub@thorissen.nl. bellen kan ook: (0411) 68 57 25.