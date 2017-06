Kunstlicht99 houdt atelierroute

Op de foto: Een van de ateliers die ook dit jaar bezocht kan worden, is gelegen aan de Bosscheweg 125. (Archieffoto Peter de Koning).

Op acht locaties zetten beeldend kunstenaars die zijn aangesloten bij de vereniging Kunstlicht99 in het pinksterweekeinde de deuren van hun werkplaatsen open. De tweejaarlijkse atelierroute duurt zondag 4 en maandag 5 juni van 12.00 tot 17.00 uur.

Adviesorganen waarschuwen de Rijksoverheid: kunst en kunstopleiding zijn verschraald; de kunstenaar komt niet meer rond. ,,Investeren is hoogst noodzakelijk. Kunst is de zuurstof voor het maatschappelijk leven en mag best zelfbewust uitgedragen door de kunstenaars", stelt voorzitter Frans Schweigmann van Kunstlicht99. Daarom zetten de leden van de Boxtelse kunstenaarsvereniging hun atelierdeuren wijd open voor het publiek.

Belangstellenden kunnen bij de kunstenaar in de keuken kijken, praten over het concept achter de kunst en ervaren hoe het proces verloopt. Dat kan op de volgende adressen in Boxtel: Europalaan 16 (Agnes Savelkouls, keramiek), Hoogheem 184 (Wava Roestamova en Rasim Huseynov, schilderijen), Robert Schumanlaan 6 (Toon Stalpers, schilderijen), Burgakker 9 (Marjolein Krijger, illustraties, tekeningen en gemengde technieken), Prins Hendrikstraat 73 (Le Garage: Tilly Brooker, schilderijen; Huub Thorissen, ruimtelijk werk), Bosscheweg 125 (Jan de Hoogh, schilderijen en ruimtelijk werk; Nantsje Vonk, zeefdrukken; Bea de Leeuw, schilderijen en ruimtelijk werk). In Esch zijn bezoekers welkom op de adressen Lochtenberg 3 (Margje Snellaars, schilderijen) en Kollenberg 53 (Frans Schweigmann, architectuur).

Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni komen alle deelnemers aan de atelierroute om 18.00 uur bijeen in Le Garage om na te praten. Publiek is daarbij welkom.