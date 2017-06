Kunst op Stapel van start in Boxtel

Op de foto: Bezoekers van Kunst op Stapel bezichtigen een van de kunstwerken in het Boxtelse kasteelpark Stapelen. (Foto: Daisy Renders).

LINDA VAN DE WIEL

Het is een prachtig beeld: zestien kunstwerken in kasteelpark Stapelen. Zondagmiddag, Eerste Pinksterdag, was de officiële opening van de tweede editie van de bijzondere exhibitie Kunst op Stapel waar kunstwerken van professionele kunstenaars geëxposeerd worden.

De creaties die door een kundige jury zijn gekozen om het kasteelpark de komende maanden te sieren, hebben als doel kunst op een laagdrempelige manier dichter bij de mens te brengen.

Na inleidende woorden van Anja Heesen, voorzitter van Kunststichting Boxtel, en Liesbeth Jans van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC) als programmaleider van de programmalijn 'Verbinden', opende wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel Kunst op Stapel.

Na vele lovende woorden eindigde de wethouder als volgt: ,,Er zijn vanuit Kunststichting Boxtel nog geen concrete plannen voor een derde editie van Kunst op Stapel, maar ik kan bij deze verklappen dat de gemeente graag de uitdaging aangaat om samen met de Kunststichting Boxtel een derde uitvoering te bewerkstelligen."

