Koningsdag Liempde: dorp krijgt duofiets

Langs de nieuwe wandelpaden van het recent opgeknapte Concordiapark was het donderdag tijdens Koningsdag een drukte van belang. Jonge Liempdenaren waren massaal neergestreken om hun oude speelgoed aan de man te brengen. Naast de vrijmarkt konden kinderen klauteren en springen op verschillende springkussens en stonden ze in de rij om geschminkt te worden. Er zat een extra feestelijk tintje aan de dag: de nieuwe duofiets werd feestelijk onthuld. Uiteraard door een ritje te maken over de pas aangelegde straten van het Liempds dorpshart.

De moeder van Anja van de Akker fietste altijd graag. ,,Maar door haar Alzheimer lukt dat niet meer. Een duofiets is ideaal. Zo kunnen we samen op pad", vertelt de Liempdse. Eerst leende ze weleens een duofiets in Boxtel. ,,Maar dat kostte veel tijd. Daarom klopte ik aan bij het Dorpsberaad Liempde. Een eigen fiets voor Liempde is natuurlijk fantastisch. Niet alleen voor mij en mijn moeder, maar ook voor andere Liempdenaren die graag met hun dierbare met een beperking willen fietsen." Donderdag werd de fiets officieel in gebruik genomen. De eer van het eerste tochtje viel uiteraard de moeder van Anja ten deel. Samen met wethouder Peter van de Wiel reed ze - onder toeziend oog van tientallen Liempdenaren - een rondje.

De duofiets werd in een rap tempo - kenmerkend voor de Liempdse dorpsaard - gerealiseerd. Nadat Anja de vraag weglegde, klopten Dorpsberaad Liempde en stichting Behoud Gemeenschap Liempde aan bij wijkmakelaar Hans Mols van de gemeente Boxtel. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning werd er geld vrijgemaakt voor een duofiets. Die bleek echter nét iets duurder te zijn. Jack Leijten Bike Totaal leverde de fiets én legde bovendien het verschil bij.

VRIJMARKT

Naast de onthulling van de duofiets stond het Liempdse oranjeprogramma bol van de activiteiten. Op de vrijmarkt probeerden Pleun (5) en Femke (7) van Houtum een roze barbieauto te slijten. ,,We hebben ook al onze barbiepoppen verkocht voor vijftig cent per stuk", glunderde Femke. ,,Ik speel er niet meer mee en ga het geld gebruiken voor computerspelletjes voor de Nintendo Wii." Haar zusje vond het erg gezellig achter het kleedje, maar waagde zich ook op de springkussens. ,,Ik vind die heel leuk. Ik heb thuis al flink geoefend op de trampoline", lachte ze.