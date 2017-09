Op de foto: De jaarlijkse kofferbaksale op evenemententerrein D'n Tip is óók een plek waar vakantie-ervaringen worden uitgewisseld. (Foto: Stefan Latijnhouwers, 2014).

Tal van mensen hebben na terugkomst van vakantie nog even lekker de zolder of garage opgeruimd. Hun overtollige spullen bieden ze zondag 27 augustus van 10.00 tot 13.30 uur te koop aan tijdens de jaarlijkse kofferbaksale in Liempde.