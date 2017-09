Op de foto: Koen de Kort, gefotografeerd tijdens de presentatie van zijn boek 'Renner met rede' in Utrecht. (Foto: Gerard Schalkx).

De Liempdse wielrenner Koen de Kort neemt vanaf zaterdag 19 augustus deel aan de Vuelta. De Kort maakt deel uit van de negenkoppige ploeg van Trek-Segafredo, onder wie kopman Albert Contador die in de Ronde van Spanje afscheid neemt van het peloton. De eerste etappe is een ploegentijdrit, die verreden wordt in en om de Zuid-Franse stad Nimes.