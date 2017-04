Koen de Kort in 101e Ronde van Vlaanderen

Wielrenner Koen de Kort gaat zondag 2 april van start in de Ronde van Vlaanderen. De Liempdenaar maakt deel uit van de acht renners tellende ploeg van Trek-Segafredo.

De 101e Ronde van Vlaanderen start dit jaar voor het eerst in Antwerpen en voert weer sinds enkele jaren over de Muur van Geraardsbergen. De Kort is er klaar voor; eerder dit voorjaar presteerde hij naar behoren in onder meer Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en E3 Harelbeke.

In de Ronde van Vlaanderen moet De Kort kopman John Degenkolb naar een zege loodsen. Maar er zijn meer kapers op de kust, zoals Greg van Avermaet, Philippe Gilbert, de afscheid nemende Tom Boonen en natuurlijk Peter Sagan.

De Kort is maandag 3 april te gast in het programma Peptalk van Ziggo Sport en zal daar vertellen over zijn ervaringen in 'Vlaanderens Mooiste'. De Ronde van Vlaanderen is zondag live te volgen op meerdere tv-kanalen. (Foto: Twitter).