Koen de Kort doet mee aan Tour

Op de foto: Thomas Sijtsma (links) schreef een boek over Koen de Kort en presenteert dat vrijdag 23 juni in Utrecht. (Foto: Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam).

Koen de Kort is door Trek-Segafredo opgenomen in de selectie voor de Tour de France. Voor de Liempdenaar was het lange tijd onzeker of zijn ploeg hem zou meenemen naar Frankrijk. De ploeg maakte vrijdag bekend dat de 34-jarige renner is geselecteerd.

Het wordt zijn zesde deelname aan de Tour de France. Het nieuws is bekendgemaakt op de dag dat een boek over hem wordt gepresenteerd in Utrecht. 'Renner met rede. Wielrennen volgens Koen de Kort' is de titel van het boek dat journalist Thomas Sijtsma schreef. De 176 pagina's tellende publicatie vertelt het verhaal van de carrière van de Liempdse wielrenner Koen de Kort.