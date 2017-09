Kletsnatte opening kermis Boxtel

Op de foto: De hemelsluizen gingen open tijdens de opening van de kermis in Boxtel. Schuilen dus onder de luifels van een gokkraam... (Foto: Marc Cleutjens).

De opening van de kermis in Boxtel is vrijdagavond bijna letterlijk in het water gevallen. Kort nadat volkszanger Dries Roelvink de microfoon ter hand nam, gingen de hemelsluizen open en begon het verschrikkelijk te plenzen. De eerste kermisgangers schuilden onder de luifels van enkele vermaakzaken op het Breukelsplein.

Het was een opening zonder veel franje. Roelvink werd geplaagd door een kapotte monitor en had daardoor moeite om zijn repertoire te zingen. Daar kwam bij dat wethouder Peter van de Wiel, die de officiële opening moest verrichten, te laat kwam. Oorzaak? Lekke band. Toen vanuit cakewalk Crazy Sjimmy confetti-kanonnen werden leeggeschoten, viel de regen met bakken uit de hemel en hadden de meesten een (droge) schuilplaats gezocht.

Kort na half acht verdween de regen en begonnen de eerste attracties te draaien. Aanschuiven bij Crazy Sjimmy vooral; de cakewalk biedt immers indoor plezier. Minder druk was het bij de topattracties, zoals Break Dance en Eclipse. Daar werden eerst de stoeltjes drooggemaakt. Ook op de Markt was het kort na de opening nog niet druk. Maar de eerste jonge helden lieten zich al vlot door de lucht slingeren in de Hang Over en de Heart Breaker.

De Boxtelse kermis duurt tot en met woensdag 23 augustus.