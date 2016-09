Kledininginzameling Mensen in Nood

Het gehele jaar door kunnen inwoners van Boxtel en omliggende dorpen kleding, schoenen en textiel inleveren ten bate van Sam's Kledingactie. De ingezamelde artikelen gaan naar Cordaid Mensen in Nood.

Sam's Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording in Nederland. Door aandacht te vragen voor de problematiek in ontwikkelingslanden en mensen erop te wijzen dat ze op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, kunnen bijdragen aan noodhulp.

Kleding en schoenen kunnen in gesloten plastic zakken ingeleverd worden bij de familie Van Kasteren aan Mijlstraat 49 in Lennisheuvel. Telefoon (0411) 67 30 12.

Meer informatie over Sam's Kledingactie is verkrijgbaar via telefoonnummer (073) 687 10 60 of www.samskledingactie.nl.