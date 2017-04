Klaagzangers nodig in Bloedprocessie

De vierstemmige klaagzang 'Libera Me' van componist Orlando di Lasso wordt jaarlijks door een groep mannen vertolkt tijdens de Heilig Bloedprocessie. Dit jaar vindt de omgang zondag 11 juni plaats. Net als voorgaande jaren worden leden en oud-leden van Boxtelse koren opgeroepen om zich aan te sluiten.

Met name voor de bezetting van de twee tenorstemmen doet Wil van den Broek namens de klaagzangers een oproep aan mannen met een hoge zangstem. Maar ook vrouwen met lage zangstem kunnen zich aanmelden. De zanggroep verzamelt op 11 juni om 14.00 uur, een uur voordat de processie gaat trekken, in de Sint-Petrusschool aan de Burgakker. Daar kleden de klaagzangers zich om en volgt een korte repetitie. Deelnemers wordt verzocht zwarte sokken en schoenen te dragen en ervoor te zorgen dat eigen kleding niet boven het klaagzangerstenue uit komt.

Belangstellenden die de klaagzangersgroep willen versterken, kunnen een e-mail sturen en krijgen per omgaande de partituur in hun mailbox. Telefonisch aanmelden kan ook, via nummer 06–13 55 33 27. (Archieffoto: Peter de Koning).