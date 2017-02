KKF: 3e plek Oggelvorsenpoel

Op de foto: De kinderen uit Oggelvorsenpoel tijdens de optocht van het KeinderKupkesFestival. (Foto: Joost Loohuis).

Carnaval voor de jeugd - en vooral voor groep 8 - begint in Oggelvorsenpoel (Esch) altijd op de zondag vóór carnaval, tijdens het KeinderKupkesFestival (KKF). Dit jaar vond het plaats in Wringersgat (Rijen) met het thema 'Meej un gouwe raandje'. De kinderen uit Esch sleepten een mooie derde prijs in de wacht.

Het KKF is een carnavalsfestijn voor de jeugd waaraan negen dorpen uit de (wijde) regio meedoen, waaronder Sint-Michielsgestel, Gemonde en Esch. De jongerengroepen uit de dorpen houden een optocht en presenteren een lied. Ook is er een kapellenrodeo; vanuit Oggelvorsenpoel deed blaaskapel De Knoestjes daaraan mee. Vorig jaar ging Oggelvorsenpoel aan de haal met de 'Keinderkup': de trofee die hoort bij de eerste prijs. ,,Afgelopen zondag moesten we die 's ochtends vroeg, na de officiële opening, inleveren", vertelt Karin van Kasteren, lid van de Essche KKF-commissie. Daarvoor hadden de groep 8-kinderen er al een lange, maar plezierige, busreis opzitten.

,,Het was een mooie optocht", zegt Van Kasteren. ,,Onze kinderen liepen met zelfgemaakte gouden fotolijsten. De toeschouwers mochten op de foto, met een attribuut als een grote snor of een gek hoedje. De fotograaf werd er vervolgens bij geroepen en 'knal!', daar werd de foto genomen: door een ballon met confetti kapot te prikken." Tijdens het binnen-optreden stal Oggelvorsenpoel de show: eerst door de organisatie op ludieke manier te bedanken, vervolgens met een spetterend lied van de groep 8-ers, gevolgd door een optreden van de Dansmariekes. Voor het binnen-optreden veroverden de kinderen uit Esch dan ook de eerste prijs. In de optocht behaalden ze een gedeelde vierde plaats. In de eindstand leverde dat de derde plaats op, achter Bokkendonk (Sint-Michielsgestel, eerste plaats) en Dommelboarzedurp (Vught, tweede plaats).

(Tekst: Carry Dirkx).