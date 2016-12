Kerstmis in Dommelland Live

De uitzending van Dommelland Live staat dinsdag 20 december van 20.30 tot 21.30 uur in het teken van Kerstmis. Meerdere actuele onderwerpen passeren de revue.

Toneelclub Liempde zorgt voor een Charles Dickensstijl, er wordt door kok Niels Snaphaan in kerststijl gekookt, kamerkoor Ratatouille zorgt voor de muzikale omlijsting en er is een videoboodschap van burgemeester Mark Buijs. Hij blikt terug op 2016 en vooruit op 2017.

Boxtel on Ice-initiatiefnemer Mark van de Moosdijk is te gast in de studio. Hij vertelt over zijn ambitie om in Boxtel een ijsbaan te plaatsen en somt alle evenementen op die op Boxtel on Ice te beleven zijn.

'Boxtel Natuurlijk' staat ook op het programma. Tweewekelijks neemt boswachter (en vlogger) Frans Kapteijns presentatrice (en blogger) Carolijn van der Hoeven mee om de natuur rond Boxtel te laten zien.

Dommelland Live is te zien op Ziggo-kanaal 47 en op YouTube. De presentatie is in handen van Geert Hoes en Claudia Pinxt. (Foto Boxtel on Ice: Peter de Koning).