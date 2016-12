Kerstmarkt Selissen op 10 december

Op de foto: Het koortje van de Prinses Amaliaschool repeteerde deze week voor een optreden op de kerstmarkt. (Foto: Peter de Koning).

Sinterklaas en de pieten zijn weer teruggereisd naar Spanje, de hoogste tijd dus voor kerstsfeer! De bomen worden weer opgetuigd, kaarten worden geschreven én de gezellige kerstmarkten staan op het programma. Zaterdag 10 december trapt de wijk Selissenwal af met de jaarlijkse kerstmarkt. Deze keer met een nóg uitgebreider programma dat tot in de late uurtjes doorgaat.

Vanaf 16.00 uur zijn er weer kraampjes te vinden waar winkeliers hun (kerst)artikelen aanbieden. Ook worden glühwein, warme chocolademelk en hapjes geserveerd. Ook voor de jeugd is er tot 20.00 uur van alles te doen en beleven in de wijk Selissenwal. In de parkeergarage van gemeenschapshuis De Walnoot kunnen zij meedoen aan spelletjes en om 18.00 uur wordt de jeugd getrakteerd op een voorstelling van Cirque Magnifique. Op het veld voor het gemeenschapshuis is inmiddels een grote wenskerstboom geplaatst.

Waar andere jaren de kerstmarkt om 20.00 uur werd afgesloten, is deze keer gekozen voor een feestelijk avondprogramma in De Walnoot met een liederentafel, modeshow en optredens van het Wereldkoor en Kasba.

De geitenwei in Selissenwal doet ook mee aan de kerstmarkt die zaterdag in de wijk wordt gehouden. Volgens Anky Moonen is er tussen 16.00 en 20.00 uur van alles te beleven in en om de voorziening. Nadat kinderen van de Prinses Amaliaschool het kerstverhaal gespeeld hebben en alle kerstliederen hebben geklonken, wordt de kerststal in de geitenwei officieel geopend. In de stal staan levensgrote poppen. Aansluitend zijn er meerdere optredens, onder meer van de Boxtel City Band en van de 82-jarige Nelleke Brekelmans. Verder worden enkele kramen opgesteld waar kerstcadeautjes en oliebollen verkrijgbaar zijn.