Kerstmarkt Praktijkonderwijs voor Team KING

De leerlingen van het Praktijkonderwijs van het Baanderherencollege in Boxtel zetten zich donderdagavond in voor stichting Team KING.

Al bij de ingang is duidelijk dat de kerstmarkt van het Praktijkonderwijs van het Baanderherencollege groots is opgezet. Voor één euro kan er een ritje gemaakt worden in een heuse arrenslee. De leerlingen bij de ingang fungeren als rendieren.

Een stukje verderop staat een aantal vuurkorven, die zorgen voor licht en warmte op deze gezellige avond. Binnen, in de hal van het Baanderherencollege, wordt pas goed zichtbaar hoeveel tijd en aandacht er aan de kerstmarkt geschonken is.

De verschillende kraampjes zijn sfeervol versierd en er worden prachtige kerstversieringen te koop aangeboden, zoals houten kerstbomen en theelichtjes. Ook is er een loterij waar prijzen als 'twee uur tuinonderhoud' en 'huishoudelijke klusjes' te winnen zijn. Er is dus genoeg te beleven.

Docent Stef Noordermeer vertelt dat er een goed doel aan de markt gekoppeld is: ,,De leerlingen konden kiezen uit drie goede doelen en hebben gekozen voor stichting Team KING. Team King is in een organisatie die zich sinds 2009 in zet om van kanker een ziekte te maken waarvan je geneest. Omdat de school anderhalf jaar geleden een leerling heeft verloren aan kanker en een andere leerling is genezen van de ziekte, koos een meerderheid van de leerlingen voor dit mooie doel."

Getuige de vele verkochte artikelen, wordt er op een grote opbrengst gerekend. Lees meer in Brabants Centrum op dinsdag 27 en donderdag 29 december.