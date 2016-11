Kerstfair in buurtschap Hal

Voor het tweede jaar op rij houden Peter van den Langenberg en Dick Bergkamp in hun monumentale villa Hal 29 in Esch een kerstfair. In het markante huis De Heeren van Hal bieden elf verkopers hun artikelen aan. Van dierenhuiden tot kerstversiering en van serviezen tot tassen.

Zaterdag 26 november is de kerstfair tot 18.00 uur geopend. De toegang is gratis. Zondag 27 november zijn bezoekers van 12.00 tot 18.00 uur welkom in het markante woonhuis aan de parallelweg naast de rijksweg A2, tussen Boxtel en Vught. (Foto's: Henk van Weert).