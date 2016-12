Kerstfair Boxtel mét goulash

Op de foto: Wethouder Peter van de Wiel en burgemeester Mark Buijs bereidden zaterdagmiddag samen met de andere Boxtelse wethouders een pan met goulash. Deze winterse kost werd uitgedeeld onder bezoekers. (Foto: Annelieke van der Linden).

Drukte bij de ijsbaan, knutselende kinderen in de Stationsstraat, heerlijk marshmallows roosteren in het kampvuur op de Markt, maar ook lege gedeeltes en weinig vuurkorven. Dat was de eerste dag van de tweedaagse Kerstfair in Boxtel.

Op de Markt, tegenover de Croonpassage, werd door de burgemeester en wethouders geroerd in een grote ketel met goulash, al vanaf 14.00 uur. ,,Echt zélf gemaakt", zegt burgemeester Mark Buijs. Het resultaat ruikt overheerlijk. ,,We hebben alleen maar verse ingrediënten gebruikt, zoals tomaten, paprika's en zelfs echte gember", zegt Buijs. Hij biedt een vrouw een bakje met het gerecht aan. ,,Smaakt het mevrouw?'' ,,Is het recept ook te verkrijgen?"is haar gevatte antwoord. Omdat het rond 17.00 uur redelijk stil is op de Markt, wordt de pot op een kar verhuisd naar de Zwaanse Brug. Wethouder Marusjka Lestrade legt er zorgzaam de grote lepel in, zodat er niets overheen kan lopen.

Scouting Boxtel, ernaast, krijgt het juist wat drukker. Kinderen kunnen zelf marshmallows roosteren op een knappend houtvuur. ,,Allemaal gratis en als ze het leuk vinden mogen ze drie keer voor niets bij ons komen", zegt Chicai (Maxime) van de verkenners. Thies (11), zelf verkenner, gaat z'n elfde marshmallow roosteren. Hij kan er geen genoeg van krijgen. Milou, leidster bij de meisjeswelpen vindt dat ze op de Markt een beetje verloren staan. ,,Maar wij vermaken ons wel!", zegt ze optimistisch. ,,Het is nu etenstijd en we staan hier nog tot 20.00 uur."

Bezoekers zijn zondag 17 december tussen 12.00 en 17.00 uur welkom in het centrum voor de tweede dag van de Kerstfair.