Kerst in Liempde barstlos

Op de foto: Foto: Albert Stolwijk

Liempde maakt zich op voor de kerstmarkt Liemt Lopt Uit, georganiseerd door Jongeren Actief Sportief Liempde (JAS) en Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL). Vandaag, zaterdag 16 december opent de kerstmarkt om 16.00 uur in het dorp met kraampjes van verenigingen en Op Liemt Gemunt-ondernemers en diverse activiteiten. Maar er valt nog veel meer te beleven die dag...

Ook de zogeheten Kribkesroute opent officieel. Precies 210 huishoudens in Liempde (een tiende van het totaal) maken hun eigen kribbe die mensen kunnen bekijken. De Kribkesroute bestaat uit drie verschillende wandeltochten en een kinderwandeling. Tijdens de kerstmarkt worden folders uitgedeeld waar de routes op staan. Bijzonder dit jaar aan de Kribkesroute is dat er een prijs aan gekoppeld is voor de meest bijzondere kribbe.

Bovendien is er een stempelroute op touw gezet waar negentien prijzen aan verbonden zijn. De stempelkaarten daarvoor kunnen opgehaald worden bij de vuurput op het Raadhuisplein. Het is de bedoeling om elf stempels te verzamelen. Onder de ingeleverde kaarten worden achttien Op Liemt Gemunt-waardebonnen verloot à 20 euro en een hoofdprijs ter waarde van 100 euro.

OP LIEMT GEMUNT

In het dorp zullen allerlei activiteiten ontplooid worden: muziek, hapjes en drankjes. Er wordt volop gekookt en gerechten zijn verkrijgbaar tegen lage prijzen. Ondernemers delen daarbij ook Op Liemt Gemunt-muntjes uit. Die kunnen bezoekers besteden bij de verenigingen met marktkraampjes. Ook wordt het jaarbedrag van de muntenactie Op Liemt Gemunt bekend gemaakt. Op de volgende regiopagina staat deze week een achtergrondartikel over de muntenactie in het kader van de artikelenreeks 'Het Rondje Liempde': 'De professionalisering van de gunfactor'.

PUZZELSTUKJES

De jaarlijkse grote cheque met daarop het eindbedrag van het loyaliteitssysteem wordt tijdens de kerstmarkt in elkaar gezet. Die is namelijk opgesplitst in verschillende puzzelstukjes. ,,Geen enkel puzzelstukje mag ontbreken, dus is het de bedoeling dat van elke deelnemende vereniging minimaal één vertegenwoordiger met het puzzelstukje naar voren komt", licht de organisatie de symboliek toe.

Daags na de kerstmarkt is er op zondag 17 december WinterWonderZondag. Dan worden langs de Kribkesroute allerlei sfeervolle activiteiten georganiseerd. ,,In combinatie met de lichtjes langs de gevels van Liemt in het Licht is Liempde weer een echte winterse belevenis", aldus de organisatie.