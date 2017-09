Kermis Liempde start nat

Op de foto: Grijpen naar de bal in de rupsbaan voor een gratis rondje. Het blijft een uitdaging op de kermis. (Foto: Daisy Renders).

Samen met clown Erico en een metgezel heeft wethouder Marusjka Lestrade van de gemeente Boxtel zaterdagmiddag de kermisvijfdaagse geopend in Liempde. Het regenachtige weer zorgde dat het nog niet meteen héél druk werd...

Aansluitend aan de opening trokken de twee clowns met een ganzenparade over het kermisterrein. Wie kaartjes koopt bij de diverse attracties die daar staan, krijgt ook lootjes. Dinsdagavond wordt om 20.00 uur een trekking gehouden en krijgen de winnaars mooie prijzen die door de kermisexploitanten beschikbaar zijn gesteld. Het publiek kan zich tot en met woensdag vermaken met een op hoge snelheid ronddraaiende bank, de rupsbaan, de botsauto's, een draaimolen, de vliegtuigmolen, het lijntrekspel, de jackpot en de schietsalon. Nieuw is het lunapark dat de nostalgische luchtschommels vervangt. De drie horecazaken in het centrum van Liempde zorgen voor diverse muzikale optredens.