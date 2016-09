Om toeristen en recreanten beter te informeren over de gevarieerde natuur,... >>

Kerksale in Heilig Hartkerk

De Heilig Hartparochie houdt zaterdag 17 september een veiling van een aantal kerkelijke attributen die afkomstig zijn uit de voormalige Heilig Hartkerk in de wijk Breukelen. Het aanbod bestaat volgens pastoor Jacques Grubben onder meer uit vazen, gebedsstoelen, enkele kerkbanken en tegeltjes.

De Heilig Hartkerk werd in januari 2015 aan de eredienst onttrokken en is twee maanden geleden verkocht. Behoudens de goedkeuring van een wijziging van het bestemmingsplan zal het kerkgebouw in de toekomst commercieel geëxploiteerd worden ondernemer Michel de Groot uit Waalre. Die wil de kerk omdopen tot theater Sacre Coeur.

Volgens pastoor Grubben hebben Ria van Beljouw en Henk Renders het voortouw genomen voor de veiling, die wordt aangekondigd als 'kerksale'. ,,Samen ruimden zij de zolder van de sacristie, de kelder en het priesterkoor leeg en de te verkopen goederen staan straks opgesteld op of rond het voormalige hoogaltaar", vertelt Grubben.

Voorafgaand aan de veiling, die zaterdag 17 september vanaf 13.30 uur gehouden zal worden, is er tijdens de openstelling op Open Monumentendag gelegenheid om alle te veilen spullen te bekijken. De voormalige Heilig Hartkerk is die dag geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Vrijdag 16 september is het publiek ook welkom tijdens een kijkmiddag, die duurt van 15.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 17 september kan vanaf 12.30 uur ook nog een kijkje worden genomen. (Foto: Peter de Koning).