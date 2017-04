Keistampen op Stationsplein

,,We werken hard, want er moet behoorlijk wat gebeuren. Maar het is hartstikke gezellig", lacht opzichter Wil Rutten van de gemeente Boxtel. Meer dan twintig vrijwilligers, werknemers van de gemeente en vakmensen van lokale bedrijven steken vandaag en morgen de handen uit de mouwen om het Stationsplein om te toveren tot een uitnodigend plein vol groen. Wethouder Herman van Wanrooij gaf gisteren het startsein voor de reconstructie van het plein voor het NS-station. Ook vandaag en morgen neemt hij de schop ter hand.

,,Van het schoonvegen van de klinkers die de grond ingaan tot het scheppen van zand. Al lijkt het nog zo onbenullig, het doet er allemaal toe om dit project te laten slagen", zegt Van Wanrooij. Gloeiend van trots kijkt hij over het plein uit dat zoetjesaan transformeert tot een zogeheten 'shared space'. ,,Fietsers, voetgangers en automobilisten moeten zich hier welkom voelen én met respect voor elkaar dit plein delen." Voorbijgangers kijken nu al hun ogen uit. Ook Sem van Gerwen (2,5) vindt het reuze-interessant. Samen met de wethouder stampt hij - uiteraard met een echte keistamper - het zand aan.

Opzichter Rutten is in zijn nopjes met 'zijn' team. ,,Iedere professional begeleidt een aantal vrijwilligers. Ik vind het prachtig dat iedereen meehelpt om hier iets moois van te maken." De stemming zit er dan ook goed in. ,,We stonden hier al om kwart voor zeven", glundert Bert Snellaars. Hij was in 2015 betrokken bij de festiviteiten rondom 150 jaar spoor in Boxtel. Toen al constateerde de wethouder dat het plein 'een rommeltje' was. Dat zal morgen, wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, wel anders zijn. Boxtelaren herkennen het plein dan niet meer terug.

Jas de Keistamper, die als geen ander weet wat er komt kijken stratenmaken, zal morgen om 15.00 uur het vakmanschap komen keuren.

Lees een volledig verslag van de herinrichting van het Boxtelse Stationsplein in de digitale editie van Brabants Centrum van dinsdag 11 april en de papieren editie van donderdag 13 april.