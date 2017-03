Kees van Beijnum te gast op Boek&Bal Boxtel

Het programma van Boek&Bal dat morgen, zaterdag 25 maart vanaf 20.00 uur wordt gehouden in Podium Boxtel aan de Burgakker is gewijzigd. Simone van der Vlugt zal wegens omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. In haar plaats schuift auteur Kees van Beijnum aan. Hij zal vertellen over zijn boeken en het schrijverschap.

Kees van Beijnum (1954) bracht het grootste deel van zijn jeugd door in de cafés en hotels van zijn familie op de Amsterdamse Zeedijk. Hij publiceerde dit voorjaar het boek 'Het mooie seizoen'. Zijn semi-autobiografische roman 'Dichter op de Zeedijk' werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs.

Zijn boek 'De oesters van Nam Kee' was een succes met liefst 135.000 verkochte exemplaren, evenals de gelijknamige verfilming met hoofdrollen van Katja Schuurman en Egbert Jan Weber. In 2014 verscheen zijn tiende roman 'De offers'. NRC Handelsblad gaf het boek vier sterren: ,,Personages om in je hart te sluiten. Een boek dat onmiddellijk ontzag inboezemt."

Een kaartje voor Boek&Bal kost 12,50 en is verkrijgbaar bij Bruna, Readshop, Hebbes, Marimba en supermarkt Jumbo in Boxtel en bij drogist Bewust Beter in Liempde. Bekijk het volledige programma op www.facebook.com/boekenbalboxtel. (Foto: Amaury Miller).