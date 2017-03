Kay Karssemakers start sterk aan ONK

Motorcrosser Kay Karssemakers (12) uit Boxtel stond zaterdag achter het starthek in Heerde waar het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) 85cc van start ging. Ondanks dat het de afgelopen week flink had geregend, lag de baan er prima bij. Kay kwalificeerde zich als vijfde voor de A- finale en ook in beide manches wist hij zich in de top vijf te rijden. Met een vijfde en vierde plaats in de manches, werd de Boxtelse tiener uiteindelijk vierde in het dagklassement en tweede beste Nederlander.

Er waren veel rijders afgereisd naar Heerde waar het seizoen van start ging. Met meer dan zestig rijders uit zowel binnen als buitenland in de 85cc klasse werd er in twee groepen getraind en werd er dus een A- en B-finale gereden. In de tijdtraining verkende Kay het zware circuit van Heerde en wist een aantal snelle ronden op de klok te rijden. Zijn snelste tijd was goed voor een vijfde kwalificatietijd en hiermee verzekerde hij zich van een goede startplaats.

In de eerste manche lukte het Kay om kopstart te pakken en begon als leider aan de wedstrijd. Toch moest hij zijn meerdere erkennen aan een aantal buitenlandse rijders en kwam als vierde de eerste ronde door. Kay bleef echter constant rijden en wist na een aantal ronden de derde plaats over te nemen. Aan het einde van de wedstrijd werd hij toch nog door twee andere rijders gepasseerd en kwam op een vijfde plaats over de finish.

Tijdens de start van de tweede manche vertrok de motorcrosser opnieuw goed uit het starthek. Hij dook als tweede door de eerste bocht. Gedurende de race wist hij de derde plaats in handen te houden en reed een sterke wedstrijd. Even werd Kay terugverwezen naar een vierde plaats toen hij het verkeerde spoor koos en in het diepe zand terecht kwam doordat er een achterblijver gevallen was. Hij herpakte zichzelf snel en wist terug de derde plaats over te nemen. In de laatste ronde van de wedstrijd maakte Kay een foutje en kwam ten val, hierdoor verloor hij zijn derde plaats maar kwam na een hele zware wedstrijd, alsnog op een vierde plaats over de finish. Volgende week zaterdag staat het ONK 85cc in Mill op het programma.