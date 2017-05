Kay Karssemakers boekt winst op EK

De Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers (12) van het HMX Nofear Husqvarna Racing Team heeft afgelopen weekend tijdens de derde selectiewedstrijd om het Europees Kampioenschap 85cc in het Finse Mantyharju winst en tegenslag gekend. Na een sterke eerste manche kwam Kay als winnaar over de finish. In de tweede manche kreeg hij te maken met tegenslag. Rijdend op een derde plaats kreeg hij een lekke band waardoor hij slechts vijftiende werd.

In de eerste manche reageerde Kay goed op het vallen van het starthek; hij reed als tweede de eerste bocht in. Hij bleef geconcentreerd rijden en hield het tempo hoog waardoor hij met een kleine voorsprong van zo'n 2,5 seconde de laatste rondes in ging. Na een ijzersterke wedstrijd kwam de jonge Boxtelaar als winnaar over de finish. Door de lekke band in de tweede manche werd hij daarin vijftiende en verloor hij het zicht op een podiumplek in Finland. Wel kan Kay terugkijken op zijn eerste manche-winst op een EK. In het klassement staat hij op de zevende plek.

In het weekend van 3 en 4 juni gaat het EK verder in het Brabantse Mill. Daar zal Kay er alles aan doen om deze stijgende lijn voor te zetten. Morgen, donderdag 25 mei komt hij in actie tijdens het open Nederlands kampioenschap in Rhenen. Zondag 28 mei start het talent uit Boxtel op een open titelstrijd in Oirschot. (Foto: RGP Photo).