Kasterense Watermolen weer in beeld

De plannen voor de wederopbouw van de Kasterense Watermolen staan weer in de steigers. Henk van Giersbergen uit Liempde heeft met Jos Geerts uit Boxtel een ambitieus plan uitgewerkt om de watermolen te herbouwen, maar ook een nieuwe bestemming te geven om gezonde exploitatie mogelijk te maken. De watermolen stamt oorspronkelijk uit de 12e of 13e eeuw en werd in 1960 door brand verwoest.

Van Giersbergen en Geerts hebben eerdere plannen voor het herstel van de Kasterense Watermolen uit de kast gehaald, maar benadrukken dat ze niet van plan de molen in oude luister te herstellen. ,,De vorige bouwplannen hebben duidelijk gemaakt dat herbestemming geen haalbare kaart is", zegt Van Giersbergen, wiens vader Antoon de laatste molenaar was. ,,We denken aan een nieuwe bestemming die historie, educatie, voorlichting en toerisme combineert", vult Geerts aan.

De initiatiefnemers onderzoeken momenteel in hoeverre de historische graan- en oliemolen herbouwd kan worden. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Boxtel, waterschap De Dommel en Brabants Landschap. Daarnaast is informatie ingewonnen bij buurtbewoner en 'Kasteren-kenner' Ger van den Oetelaar. ,,We zoeken aansluiting bij de plannen voor Mozaïek Dommelvallei", legt Geerts uit. ,,Dat plan beoogt tal van projecten te realiseren langs de Dommel tussen Eindhoven en 's-Hertogenbosch." (Foto: Albert Stolwijk).

Lees in de editie van Brabants Centrum van 1 december het uitgebreide verhaal over de terugkeer van de Kasterense Watermolen.