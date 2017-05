Kap kastanjeboom op maandag 8 mei

Op de foto: De kastanjeboom nabij de Zwaanse Brug wordt maandag 8 mei gekapt. (Foto: Peter de Koning).

De kastanjeboom nabij de Zwaanse Brug wordt maandag 8 mei gerooid. Dat maakte het college van B. en W. van de gemeente Boxtel woensdagmiddag bekend. De leegte wordt snel opgevuld: woensdag 10 mei wordt een rode beuk geplant op dezelfde plek aan de Rechterstraat. 's Middags wordt om 15.00 uur een ceremoniële bijeenkomst bij de nieuwe boom gehouden. Iedereen is welkom.

Uit recent onderzoek van Pius Floris blijkt dat de boom grotendeels verrot is en dat de veiligheid niet langer gewaarborgd kan worden. Burgemeester Mark Buijs neemt het advies 'met pijn in zijn hart' over, zo liet hij eerder weten. Vorig jaar stond de monumentale kastanjeboom al op de nominatie om gekapt te worden, maar na een second opinion besloot het Boxtelse gemeentebestuur toen de kapvergunning te heroverwegen.

Vanwege de kap is maandag het gedeelte van de Rechterstraat tussen de kruising Burgakker-Kruisstraat en de kruising Molenstraat-Stationsstraat-Prins Hendrikstraat afgesloten voor alle verkeer.