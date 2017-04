Kanotochten Rondje Boxtel weer van start

Nadat vrijwilligers van kanovereniging de Pagaai tijdens de wintermaanden allerlei klussen hebben uitgevoerd, zoals onderhoud aan de kano's en hun clubhuis, gaat het vaarseizoen van start met het alombekende Rondje Boxtel. Zaterdag 15 april kunnen de eerste vaartochten gemaakt worden.

Het Rondje Boxtel heeft een lengte van ongeveer negen kilometer en kan in tweeënhalf uur worden gevaren. De tocht voert langs allerlei bezienswaardigheden, zoals automuseum Classic Park, kasteel Stapelen, het centrum van Boxtel, de glijgoot in de Mgr. Wilmerstraat en de wijk Selissen waar onder meer zicht is op het oude slachthuis, centrumgebied De Heerewaerde en het waterschapshuis. Onderweg maken de kanoërs kennis met de dieren die op en langs de Dommel leven, zoals zwanen, eenden en waterhoentjes. In de weilanden langs de Dommel in Selissen grazen Schotse Hooglanders en Lakenvelders.

Het Rondje Boxtel varen kan op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 14.00 uur. Groepen dienen vooraf een afspraak te maken. Dat kan via de website van De Pagaai (www.depagaai.nl) of telefonisch via nummer 06-20 08 29 82. Het clubgebouw van De Pagaai ligt aan de Voetboog 7 in de wijk Munsel. Hier gaan de kanoërs van start en leggen ze na ruim twee uur varen weer aan.

Het Rondje Boxtel is ook geschikt voor school- en bedrijfsuitjes, familiedagen en activiteiten van buurt- of sportverenigingen. Na de tocht kan bij De Pagaai een barbecue gehouden worden. Meer weten? Mail naar info@depagaai.nl. (Foto: Albert Stolwijk).