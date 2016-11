Op de foto: Eigenaresse Rianne Doornekamp van theetuin 't Bakhuys aan De Bocht 4 in Lennisheuvel.

't Bakhuys in Lennisheuvel, de plek aan De Bocht 4 in Lennisheuvel waar mensen terecht kunnen voor thee(accessoires) en high tea's, organiseert op zaterdag 19 en zondag 20 november Kadootjes Dagen. De plek is die dagen omgetoverd tot een theewinkel waar mensen een kijkje kunnen nemen en aankopen kunnen doen.