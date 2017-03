JRL kiest voor VVD en D66

Hoewel maar acht leerlingen van 5 vwo van het Jacob-Roelandslyceum vandaag officieel mochten stemmen, maakten tóch meer dan honderd scholieren de gang naar de stembus. In het Learning Lab in de brede school Wilgenbroek werden zogenaamde schaduwverkiezingen gehouden. De jongeren kozen massaal voor de VVD op de voet gevolgd door D66.

,,Naast gewone leerstof, wil het JRL ook lessen toespitsen op het echte leven. We willen ook de politieke betrokkenheid van de leerlingen vergroten. Deze scholierenverkiezingen zijn daar ideaal voor", vertelde docent maatschappijleer Simon van Kordelaar. Met een heuse stempas én geldig identiteitsbewijs (vooruit, in deze stembureaus mocht de schoolpas óók getoond worden), maakten de scholieren de gang naar de stembus. Daarna wachtte hen nóg een opgave. Aan de hand van de uitslagen moesten ze zelf een coalitie vormen. Anders dan meestal in Den Haag gebruikelijk is, was dat in Boxtel fluitje van een cent, want VVD (met 48 zetels) en D66 (31) vormden samen een meerderheid. Opvallend veel leerlingen kozen óók voor GroenLinks, die partij was de op twee na grootste. ,,Want Jesse Klaver is echt een toffe gast", vond een groepje.