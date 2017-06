JRL - havisten winnen OMO - prijs

Rick van Drunen en Tom van Kasteren van Jacob-Roelandslyceum in Boxtel sleepten de profielwerkstukprijs havo van het overkoepelende schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs in de wacht. De leerlingen schreven hun werkstuk over de technische automatisering van een winkelwagentje en complementeerde dit met een werkend prototype. Vrijdag 9 juni kregen zij een geldbedrag van 1.200 euro uit handen van juryvoorzitter Eugène Bernard, tevens bestuursvoorzitter van OMO.

De feestelijke uitreiking vond plaats in aanwezigheid van familie, vrienden, docenten en schoolleiders van de genomineerden. De prijzen voor profielwerkstukken worden jaarlijks uitgereikt aan havo- en vwo-leerlingen van de OMO-scholen. De jury beoordeelt de kwaliteit en originaliteit van het gekozen onderwerp, de getoonde onderzoeksvaardigheden en reflectie. Voor het eerst dit jaar werden het aantal inzendingen per school los gelaten wat resulteerde in tientallen kwalitatief hoogwaardige profielwerkstukken welke door een jury van docenten in de preselectie stuk voor stuk werden beoordeeld. De top tien per opleiding werden voorgelegd aan een eindjury.

De actualiteit van de werkstukken maar ook de keuze voor niet alledaagse onderwerpen zorgde voor een breed spectrum aan inzendingen. Estelle Jilisen van Zwijsen College in Veghel eindigde als eerste in de categorie vwo. Ze kreeg de prijs voor haar profielwerkstuk 'Van Salafist tot Syriëganger', waarin ze op diepgaande wijze onderzoek heeft gedaan naar de invloed van de media op de beeldvorming omtrent moslim-radicalisering.