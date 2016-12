JRL bruist tijdens kerstactie voor Cochabamba

Op de foto: Deelnemers van de graffiti-workshop maken werkstukken in het buitenlokaal van het JRL. Leerlingen zamelen geld in voor projecten in Cochabamba. (Foto: Marc Cleutjens).

Het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel bruist op de laatste dag voor de kerstvakantie. Alle leerlingen doen mee aan de jaarlijkse kerstactie, waarvan de opbrengst dit jaar ten goede komt aan projecten in Cochabamba (Bolivia).

Net als vorig schooljaar reist ook dit schooljaar een delegatie van het JRL naar de Boliviaanse stad om projecten te bezoeken en te ondersteunen. De nadruk zal liggen op hulp aan weeskinderen en jongeren die verslaafd zijn aan lijm. Tijdens de kerstmarkt werd informatie verstrekt over de goede doelen die ondersteund worden in Cochabamba.

De kerstmarkt bood een uitgebreid aanbod van creatieve, culinaire én sportieve activiteiten. Leerlingen verkochten wafels of bakten patat op het schoolplein. In de Bracbantzaal werd een tweedehands markt gehouden. Het podium in de aula bood plaats aan schooltalenten, die live musiceerden.

Bijzonder was de graffiti-workshop die in het buitenlokaal dichtbij natuurgebied Dommelbimd werd gehouden. Onder leiding van een enthousiaste graffiti-kunstenaar kregen leerlingen - na betaling van 15 euro voor doelen in Cochabamba - gelegenheid om een plank vol te spuiten.

Leuk waren de verschillende fotosessies die in de school werden gehouden. Leerlingen en bezoekers konden tegen betaling een instant-klaar kerstfoto laten maken. Buiten kon iedereen op de foto met alpaca Snoepie, die door Floor en Pleun Nooren werd meegebracht uit Best ZOO. De kleine lama vond het gezellig op de kerstmarkt en ging gewillig op de foto.

De opbrengst van de kerstmarkt wordt later bekendgemaakt. De tussenstand bedroeg omstreeks 12.00 uur bijna 6.000 euro.