JOP krijgt alweer een nieuw plekje

Op de foto: De JOP (voorgrond) ligt op zijn kant te wachten totdat de nieuwe plek waar hij komt te staan, is geëgaliseerd.

Voor de tweede maal in enkele jaren tijd heeft vandaag de jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan de Dr. De Brouwerlaan een nieuw plekje gekregen.

Medewerkers van aannemingsbedrijf Heijmans, dat de afgelopen maanden de herinrichting van straat uitvoerde, hebben samen met onderaannemer Peijnenburg uit Esch de schuilplek voor aan het fietspad tussen de Maastrichtsestraat en de Hobbendonkseweg geplaatst. Dat is enkele honderden meters verwijderd van de plek waar de JOP tot afgelopen zomer stond. Eerst stond de JOP ten noorden van de kruising van fietspaden nabij basisschool De Vorsenpoel; nu staat het jeugdhonk ten zuiden van de de nieuwe fietsersrotonde die op die plek is gerealiseerd in opdracht van de gemeente Boxtel. (Foto en film: Henk van Weert).