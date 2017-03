Jonkers stopt als VVD - preses

Ton Jonkers treedt begin april terug als voorzitter van de Boxtelse afdeling van VVD. De politieke partij heeft diverse nieuwe leden verwelkomd en er zijn meerdere kandidaten die Jonkers willen opvolgen, stelt woordvoerder Fennard Drenth in een reactie. Tijdens een ledenvergadering op 5 april wordt de nieuwe bestuursvoorzitter gekozen.

Sinds 1992 is Jonkers actief voor de VVD en in die tijd heeft hij in de Boxtelse politiek veel gezien en meegemaakt. Iemand die zijn sporen heeft verdiend, onder meer als gemeenteraadslid en fractievoorzitter. De laatste jaren begeleidde hij Dymph van de Vries, de huidige fractievoorzitter van de liberalen in de Boxtelse gemeenteraad. Volgens Jonkers, in het verleden algemeen directeur van Van der Velden Rioleringsbeheer, is het tijd voor nieuw elan in de plaatselijke VVD-afdeling: ,,Ik ben nu 67 en wil graag ruimte bieden aan jonger talent."