Joia grijpt naast 'Grote Prijs'

De poptempel van Nederland, Paradiso in Amsterdam, stond zondag in het teken van de finale van de Grote Prijs van Nederland. De voorname muziekwedstrijd, die dit jaar voor de 32e keer wordt gehouden, had dit jaar een Boxtels tintje: zangeres Joia (24) was een van de finalisten in de categorie singer-songwriter. Zanger Vic Willems ging uiteindelijk met de Grote Prijs van Nederland naar huis.

Joia was een van de winnaars van de halve finales. In de Rotterdamse jazzclub Bird verzekerde ze zich van een ticket voor de eindstrijd. Daar neemt ze het onder meer op tegen Vic Willems uit Schijndel. ,,Vic won in Utrecht een van de andere halve finales die in TivoliVredenburg werd gehouden. Ik ken hem nog van de muziekschool. Heel leuk. Maar tegelijk is hij ook wel een heel zware concurrent voor de eindzege", beseft Joia. Hij werd de uiteindelijke winnaar en won onder meer een ontwikkeltraject, verschillende optredens op festivals en studiotijd.

Joia werd door de jury gecomplimenteerd over haar krachtige stem. Daarnaast waren de juryleden van mening dat het optreden van de Boxtelse zangeres en haar band bestond uit 'goed gearrangeerde songs, uitgevoerd door ijzersterke muzikanten'. (Foto: collectie Joia Rath).