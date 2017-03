Jeugdnatuurwacht vlecht heggen op D'n Tip in Liempde

Op de foto: Kinderen van de Jeugdnatuurwacht Liempde helpen bij de aanleg van een vlechttunnel op D'n Tip. (Foto: Marc Cleutjens).

De kinderen die lid van de Jeugdnatuurwacht Liempde hebben donderdagmiddag op evenemententerrein D'n Tip een vlechttunnel aangelegd. Met hulp van enkele vrijwilligers van zowel SPPiLL en de Jeugdnatuurwacht werd een begin gemaakt met de tunnel, die wordt opgetrokken met wilgentenen.

De vlechttunnel is onderdeel van de nieuwe, natuurlijke speeltuin die op D'n Tip is aangelegd. Tuinarchitect Marja Gijben maakte een schets die inmiddels grotendeels is gerealiseerd, compleet met houten klimpalen, klauterstammen en een speeltunnel. Speelzand en kronkelpaden maken de speelvoorziening compleet.

De Jeugdnatuurwacht was goed vertegenwoordigd in D'n Tip. Fine en Elke meldden zich als eerste, daarna verschenen Meggie, Robin, Tynke, Nikki. Even later doken ook de eerste jongens op: Jurre, Bas en Casper. En daarna werden nog meer kinderen begroet om de wilgentenen netjes te vlechten.

Volgens projectleider Mart van Dulmen van SPPiLL is de herinrichting van D'n Tip bijna klaar. Ook elders in het hart van het dorp gewerkt aan de afronding van meerdere projecten die het centrum verfraaien.