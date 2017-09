Jeu - de - boules trekt honderden bezoekers naar Essch

Het Essche Boeltje, een groots opgezet jeu-de-boules-toernooi, trok vandaag honderden spelers naar Esch. In totaal 390 doubletten speelden op banen verspreid door het hele dorp. Het was de tiende keer dat Muziekvereniging Sint-Willibrordus de dag organiseerde. Alle deelnemers kregen daarom een toepasselijke attentie: een ballenpoetsdoek.

Het toernooi is vooral geliefd vanwege de fantastische, ongedwongen sfeer. Veel deelnemers komen ieder jaar terug naar Esch. Zoals de buurmannen Gert Schut en Hennie Wolff uit Nieuwegein. Voor de opening zaten ze allebei op een vissersstoeltje op de Markt. ,,Ieder jaar gaan we samen", zeiden ze. ,,Het is altijd een gezellige dag; straks is er muziek. En bijzonder is ook dat je door het hele dorp zwerft. Dat is bij andere toernooien niet zo."

De jeu-de-boules-banen liggen verspreid door Esch en ook aan de randen ervan. Naar die verre banen rijdt de Pétax, een huifkar met een tractor ervoor, die de spelers vervoert. Later op de dag werd de sfeer in de huifkar joliger: er werd gezongen en ook de drank vloeide rijkelijk, net als op de Markt. In Brabants Centrum van donderdag 21 september staat een sfeerverslag van het populaire evenement in Esch.