Jacob - Roelandslyceum opent Learning Lab

Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) zoekt voortdurend naar manieren om middelbaar onderwijs anders en vooral vernieuwend vorm te geven. Dat gebeurt vanaf deze week onder meer in het Learning Lab, een dependance die de school de voorbije maanden heeft ingericht in een vleugel van brede school De Wilgenbroek.

Enkele maanden later dan gepland, maar niet minder trots konden rector Leon Spaan en onderwijsdirecteur Els Strang van het JRL gisteren rond het middaguur de deur van het Learning Lab officieel openen. In het bijzijn van burgemeester Mark Buijs en bestuursvoorzitter Eugène Bernard van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) werd een kennismakingsronde gemaakt langs onderwijsplekken die geen 'klaslokaal' meer genoemd mogen worden.

Waar in het JRL-schoolgebouw aan de Grote Beemd de lokalen doorgaans een oppervlakte hebben van pakweg 48 vierkante meter, is in De Wilgenbroek gekozen voor veel ruimer opgezette leer- en werkplekken. Er is een collegezaal waar grote groepen scholieren hoorcolleges kunnen volgen. In een arena, compleet met een soort tribunes, kunnen grote groepen leerlingen gezamenlijk of in kleinere groepjes werken aan opdrachten en presentaties verzorgen. En dan is er nog de lounge, compleet met heerlijke zitbanken, hoge tafels en krukken en natuurlijk audiovisuele hulpmiddelen om op een moderne manier les te krijgen.

Het Learning Lab werd gisteren officieel in gebruik genomen met een zogeheten College Tour. Eindexamenleerlingen van het JRL mochten burgemeester Mark Buijs, schrijfster Lenneke van der Burg en oud-leerling Merve Atalay onderwerpen aan een vragenvuur over hun studententijd. (Foto: Peter de Koning).

Lees het complete verhaal in de editie van Brabants Centrum van donderdag 8 september.